14 декабря этого года состоится заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. К участию в работе приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств иностранных дел двух стран, проинформировали в пресс-службе собрания.
"Участники заседания рассмотрят ход реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2020–2021 годы, проект Плана работы Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики на 2021 год, а также обсудят вопросы участия Парламентского собрания в международных мероприятиях", – говорится в сообщении собрания.
Депутаты – члены Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2021 год, а также вопросы, связанные с исполнением бюджета СГ в 2019 и 2020 годах.
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Союзные парламентарии обсудят реализацию программы согласованных внешнеполитических действий
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Фото: Виталий ГИЛЬ