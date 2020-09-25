Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технологических программ

Депутатам будет представлена информация о ходе реализации следующих научно-технологических программ Союзного государства: "Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ"); "Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения" ("Автоэлектроника"); "Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования безопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных" ("Комбикорма")., – добавили в пресс-службе.Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений Беларуси и России.