Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 28 сентября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Собрания.
Депутатам будет представлена информация о ходе реализации следующих научно-технологических программ Союзного государства: "Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ"); "Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения" ("Автоэлектроника"); "Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования безопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных" ("Комбикорма").
"Также депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за работой по реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы. В ходе нынешнего заседания планируется обсуждение выполнения положений документа в части формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства", – добавили в пресс-службе.
Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений Беларуси и России.
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Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технологических программ
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ