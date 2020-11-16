Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России

, – говорится в сообщении.Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно семинар собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства. Высокий профессиональный уровень участников семинара позволяет вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.