В четверг, 19 ноября, в 11:00 откроется очередное заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России на тему «Интеграция систем общего образования Республики Беларусь и Российской Федерации как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства». В мероприятии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения РФ, образовательных учреждений Беларуси и России, сообщается на официальном сайте Парламентского собрания.
"Участники заседания планируют обсудить вопросы совместной деятельности по формированию единого образовательного пространства Союзного государства, разработке единых образовательных стандартов в Беларуси и России, созданию и реализации инновационных образовательных проектов Союзного государства. По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам", – говорится в сообщении.
Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев и начал работу в 2006 году. Традиционно семинар собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства. Высокий профессиональный уровень участников семинара позволяет вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.
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Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России
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Фото: Виталий ГИЛЬ