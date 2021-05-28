В Суздале (Россия) 4 июня состоится заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Там рассмотрят работу по подготовке новых программ и мероприятий Союзного государства в области культуры, образования и спорта, сообщают в пресс-службе собрания.
«Парламентарии обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и мероприятий в социальной сфере, проведение которых будет финансироваться из бюджета Союзного государства в 2022 году. Также планируется рассмотреть ход работы по исполнению бюджета Союзного государства в 2021 году», – отметили в пресс-службе.
Отмечается, что депутаты подведут итоги и утвердят Рекомендации шестьдесят третьего заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства.
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Союзные парламентарии обсудят проекты в социальной сфере на 2022 год
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