Союзные парламентарии обсудят перечень научно-технологических и инновационных программ СГ

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике состоится 28 сентября в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу собрания.
– Участники онлайн-встречи обсудят результаты работы комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также уделят внимание вопросам формирования примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации, – прокомментировали в пресс-службе. – Кроме того, запланировано обсуждение вопросов по формированию и исполнению союзного бюджета, разработке новых концепций программ Союзного государства.
Помимо союзных парламентариев в заседании будут участвовать представители Постоянного комитета Союзного государства, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Фото из архива БЕЛТА