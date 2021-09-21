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  2. Союзные парламентарии обсудят перечень научно-технологических и инновационных программ СГ

Союзные парламентарии обсудят перечень научно-технологических и инновационных программ СГ

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике состоится 28 сентября в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу собрания. 


– Участники онлайн-встречи обсудят результаты работы комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также уделят внимание вопросам формирования примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации, – прокомментировали в пресс-службе. – Кроме того, запланировано обсуждение вопросов по формированию и исполнению союзного бюджета, разработке новых концепций программ Союзного государства.

Помимо союзных парламентариев в заседании будут участвовать представители Постоянного комитета Союзного государства, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Фото из архива БЕЛТА
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