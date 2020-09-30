Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России планируют определить темы первых модельных законов Союзного государства в ноябре, сообщает БЕЛТА.
Данный вопрос рассмотрели в соответствии с предложением председателя ПС, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина по усилению сотрудничества Беларуси и России через принятие модельных законов.
Кроме того, на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту рассмотрели вопрос о работе над проектом концепции сближения законодательства государств – участников Договора о создании Союзного государства. Его разработку инициировали для формирования единой правовой системы Союзного государства.
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Союзные парламентарии намерены определить темы первых модельных законов в ноябре
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ