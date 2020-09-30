Союзные парламентарии намерены определить темы первых модельных законов в ноябре

Данный вопрос рассмотрели в соответствии с предложением председателя ПС, спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина по усилению сотрудничества Беларуси и России через принятие модельных законов.Кроме того, на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту рассмотрели вопрос о работе над проектом концепции сближения законодательства государств – участников Договора о создании Союзного государства. Его разработку инициировали для формирования единой правовой системы Союзного государства.