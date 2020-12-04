«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию «Чебурашки»

05.12.2020 00:02:00

Вячеслав Хоронеко: «Ребята, вы разберитесь! Туда ли вы лезете и за те ли идеалы боретесь. Взвесьте всё, думайте головой. Спортсменов, которые высказывают свое недовольство, я вообще понять не могу. Ведь страна вам столько дала, без помощи государства не было бы ваших медалей и рекордов, вы не сделали бы себе имя! Добро надо помнить»