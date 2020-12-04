Киностудия анонсировала выход новогодней серии знаменитого мультфильма, сообщает Super.ru.
Шестиминутный мультфильм под названием «Чебурашка. Секрет праздника» представят в декабре. Точная дата премьеры пока неизвестна.
Отмечается, что главных героев озвучат Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Музыкальное сопровождение для картины написал Леонид Агутин.
Фото: Super.ru
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«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию «Чебурашки»
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