Ожидается, что полнометражный фильм выйдет в прокат в 2022 году, сообщает ТАСС.
– По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке. Сценарий создают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко, – рассказали в пресс-службе киностудии.
При создании картины будут использоваться современные компьютерные технологии, которые интегрируют в фильм методом совмещения Full CG.
Виталий Шляппо заявил, что новая лента не будет буквальной экранизацией старой истории.
До этого о знаменитом герое уже выпускали короткометражный фильм с использованием 3D-технологий. Правда, сделали это в Японии, которая выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке до 2023 года. В апреле 2020-го российская киностудия захотела вернуть переданные Японии права на персонажа, отмечает Lenta.ru.
Фото: ТАСС
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«Союзмультфильм» снимет ленту о приключениях Чебурашки в 3D
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