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"Союзмультфильм" показал трейлер продолжения "Ну, погоди!"

На официальном YouTube-канале киностудии появился трейлер перезапуска советского мультсериала "Ну, погоди!". 

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Действие мультипликационного сериала "Ну, погоди! Каникулы" разворачивается на пляже и в парке аттракционов.

Напоминаем, "Союзмультфильм" начал работу над перезапуском "Ну, погоди!" в прошлом году. Студия представила образы главных персонажей Волка и Зайца, которых озвучат Гaрик Харламов и Дмитрий Хрустaлев, а также новых героев – Ежика Шу, Барсука Тима и Косулю Улю. Автором новой аранжировки для зaставки проекта стал Иван Дорн. Ожидается, что "Ну, погоди! Каникулы" выйдет уже в следующем месяце, точная дата премьеры пока неизвестна, пишет ТАСС.  
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