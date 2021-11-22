"Союзмультфильм" показал трейлер продолжения "Ну, погоди!"

На официальном YouTube-канале киностудии появился трейлер перезапуска советского мультсериала "Ну, погоди!".
Действие мультипликационного сериала "Ну, погоди! Каникулы" разворачивается на пляже и в парке аттракционов.
Напоминаем, "Союзмультфильм" начал работу над перезапуском "Ну, погоди!" в прошлом году. Студия представила образы главных персонажей Волка и Зайца, которых озвучат Гaрик Харламов и Дмитрий Хрустaлев, а также новых героев – Ежика Шу, Барсука Тима и Косулю Улю. Автором новой аранжировки для зaставки проекта стал Иван Дорн. Ожидается, что "Ну, погоди! Каникулы" выйдет уже в следующем месяце, точная дата премьеры пока неизвестна, пишет ТАСС.