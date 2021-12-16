Союз писателей приглашает к участию в республиканском конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Конкурс стартует в начале года и пройдет в четыре этапа. Сперва лучших выберут в учреждениях образования, затем – на уровне районов, областей и, наконец, республики, рассказывает первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах:

– «Живая классика» – тот конкурс, который на протяжении многих лет доказал свою значимость. На его примере мы видим, насколько талантливы наши дети, как они тянутся к литературе, как красиво умеют читать произведения белорусских авторов, в том числе на родном языке. Есть настолько артистичные мальчишки и девчонки, что хочется проследить, как сложилась их судьба. Конечно, в будущем хотелось бы увидеть их на отечественном телевидении и театральных сценах.

Напомним, конкурс «Живая классика» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ежегодно он объединяет тысячи чтецов со всей страны.