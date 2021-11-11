Союз писателей: каждый день пребывания мигрантов у границы грозит новыми смертями

– говорится в заявлении.Его авторы призывают вдумчиво подойти к ситуации и вникнуть в корень проблемы, вспомнить операции в регионе Персидского залива армий США, Польши и других государств НАТО., – отмечается в заявлении Союза писателей.По мнению авторов документа, обвинения Беларуси в гибридной войне против ЕС с помощью мигрантов смехотворны. Наше государство воспользовалось правом смягчения визового режима для стимулирования въездного туризма в целях преодоления экономических последствий от введенных против нашей республики санкций Евросоюза., – подчеркивается в заявлении. –В заявлении Союза писателей также говорится, что белорусские и российские дипломаты сделали все возможное, чтобы вразумить западных коллег и принять конструктивные меры для разрешения ситуации. Но видимого результата не наблюдается, наоборот, происходит эскалация конфликта, к границе подтягиваются новые боевые части, в том числе с тяжелым оружием для полномасштабной войны, а не для погранично-полицейских акций., – резюмируется в заявлении.