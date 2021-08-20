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  2. Современные силуэты и инновационные материалы: бренд Uniqlo представил новую осенне-зимнюю коллекцию

Современные силуэты и инновационные материалы: бренд Uniqlo представил новую осенне-зимнюю коллекцию

Бренд Uniqlo совместно с креативным директором парижского проектно-исследовательского центра бренда Кристофером Лемером выпустили новую осенне-зимнюю коллекцию. 


Коллекция рассчитана на мужчин, женщин и детей. В женской линейке представлены свитеры и кардиганы из овечьей шерсти, базовые рубашки, куртки из денима и плащи. 

Мужчинам в новом сезоне бренд предлагает носить свитшоты и худи из хлопка, брюки и однобортные пиджаки. 


Базовые модели разработаны с вниманием к каждой детали и с целью создать минималистичный и современный гардероб.

Цветовая палитра линейки разнообразная: черный, песочный, кремовый, серовато-зеленый, кирпично-коричневый, бордовый, ярко-розовый цвета. 


Коллекция уже доступна на сайте Uniqlo. В магазинах бренда она будет представлена в сентябре. 









Фото: uniqlo.com
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