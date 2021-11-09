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  2. Совмину планируют передать полномочия по установлению размера вреда, причиненного природе

Совмину планируют передать полномочия по установлению размера вреда, причиненного природе

Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов» (по вопросу передачи Правительству полномочий на установление такс для определения размера вреда, причиненного окружающей среде). Он закрепляет полномочия Совета Министров Республики Беларусь по установлению такс для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.


Как рассказал Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, сегодня таксы для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, установлены Указом Президента Республики Беларусь (от 24 июня 2008 г. № 348), а полномочия Президента Республики Беларусь на установление таких такс закреплены в статьях законов Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «О растительном мире», «О животном мире» и в Лесном кодексе Республики Беларусь, корректировку которых предусматривает проект Закона. 

– Принимая во внимание, что обеспечение проведения единой политики в экономической сфере и в области охраны окружающей среды (согласно Закону Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь») входит в круг вопросов Совета Министров, представляется целесообразным передать Совету Министров полномочия на установление такс для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, – отметил министр и подчеркнул, что это позволит обеспечить комплексное регулирование вопросов, связанных с установлением такс для определения размера вреда, причиненного окружающей среде, и определением порядка расчета вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам. 

Он также рассказал, что в целях уточнения правовых норм причинения вреда статья 63 Закона "О животном мире" дополнена новой редакцией.   
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Фото: Александр КУШНЕР
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