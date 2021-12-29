Совмин утвердил программу статистических работ на 2022 год

Программа статистических работ на 2022 год утверждена постановлением Совета Министров от 27 декабря 2021 года № 756, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Программа разработана для обеспечения своевременного предоставления объективной и актуальной официальной статистической информации Президенту, Национальному собранию, Совету Министров, другим госорганам.
Согласно постановлению программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации.
Программой предусмотрено информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития страны, нормативных правовых актов Президента, законов Беларуси, постановлений Совмина, а также удовлетворение потребностей в официальной статистической информации субъектов хозяйствования, СМИ, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств, физических лиц.
Официальная статистическая информация, публикуемая в виде статистических изданий, будет содержать как предварительные, так и окончательные данные.
Статистические издания будут предоставляться на бесплатной основе в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Дополнительные экземпляры на бумажном носителе – на платной основе.
Тиражированием статистических изданий занимаются госорганизации, подчиненные Национальному статистическому комитету.