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Совмин утвердил программу статистических работ на 2022 год

Программа статистических работ на 2022 год утверждена постановлением Совета Министров от 27 декабря 2021 года № 756, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Программа разработана для обеспечения своевременного предоставления объективной и актуальной официальной статистической информации Президенту, Национальному собранию, Совету Министров, другим госорганам.

Согласно постановлению программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации.

Программой предусмотрено информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития страны, нормативных правовых актов Президента, законов Беларуси, постановлений Совмина, а также удовлетворение потребностей в официальной статистической информации субъектов хозяйствования, СМИ, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств, физических лиц.

Официальная статистическая информация, публикуемая в виде статистических изданий, будет содержать как предварительные, так и окончательные данные.

Статистические издания будут предоставляться на бесплатной основе в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Дополнительные экземпляры на бумажном носителе – на платной основе.

Тиражированием статистических изданий занимаются госорганизации, подчиненные Национальному статистическому комитету.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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