Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с коронавирусом

Этим документом скорректированы два постановления Правительства по вопросам предотвращения распространения коронавируса: от 8 апреля 2020 года № 208 "О введении ограничительного мероприятия" и от 30 октября 2020 года № 624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Так, изменениями в постановление № 208 предусмотрено, что самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства с подтвержденным диагнозом COVID-19.Исключено требование о самоизоляции отдельных категорий граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства.При этом правовым актом установлено, что те, кто получил требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции до вступления в силу постановления № 727, должны соблюдать их до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях.Постановление № 727 вступает в силу после его официального опубликования.