Совмин установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

Временный запрет действует на вывоз за пределы нашей страны в государства – члены Евразийского экономического союза названных товаров вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами союза, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.Данные меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.Министерству иностранных дел необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных установленным в настоящем постановлении. Данный пункт вступает в силу со дня принятия этого документа.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение полугода.