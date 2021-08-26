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  2. Совмин установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

Совмин установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

Совет Министров установил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и других злаков, а также семян рапса. Это следует из постановления от 24 августа 2021 года № 482, которое 26 августа опубликовано на национальном правовом интернет-портале.


Временный запрет действует на вывоз за пределы нашей страны в государства – члены Евразийского экономического союза названных товаров вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами союза, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта,  временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Данные меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Министерству иностранных дел необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение  ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных установленным в настоящем постановлении. Данный пункт вступает в силу со дня принятия этого документа.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение полугода.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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