Правительство на 3 месяца запретило вывоз из страны некоторых товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года № 412, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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В этот список также попали мука из пшеницы и спельты, крупа грубого помола из гречихи, обсушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от того, в какой стране они были изготовлены.
Данный запрет не затронет товары, вывозимые за пределы нашей страны для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Кроме того, он не распространится на международные транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве – члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через Беларусь.
Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу данного документа и фактический вывоз которых за пределы страны выполняется после его вступления в силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 3-х месяцев.
Фото: pixabay.com
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Совмин установил временный запрет на вывоз гречки и пшеничной муки
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