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  2. Совмин скорректировал комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года

Совмин скорректировал комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года

Правительство скорректировало комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района на период до 2023 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 ноября 2021 года № 667, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


Комплексом мер предусмотрены мероприятия по созданию условий для увеличения доходов населения, обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

В комплекс вошли цели, задачи, индикаторы достижения цели и показатели результатов реализации задач, мероприятия по таким направлениям, как транспорт, здравоохранение, занятость населения, промышленность, умный город, агропромышленный комплекс и лесное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, образование, туризм и иным.

– Выполнение мероприятий комплекса мер будет способствовать восстановлению и наращиванию экономического потенциала Оршанского района, росту доходов граждан и повышению качества их жизни, созданию комфортной и безопасной среды, а также снижению дотационности местного бюджета, – отмечается в постановлении.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Фото: pixabay.com
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