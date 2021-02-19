Совет Министров реструктуризирует задолженности по кредитам ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" и ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". Подобное решение предусмотрено постановлением Совмина от 17 февраля 2021 года № 94, которое в пятницу, 19 февраля, официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом задолженность ОАО "Полесье" перед Белагропромбанком по процентам и пеням в размере 5,7 млн рублей будет реструктуризирована в результате повышения уставного фонда пинского предприятия на названную сумму. 228 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 25 рублей каждая будут переданы в собственность банка.
Касательно ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" сообщается о просроченных процентах на общую сумму 7 936 476,51 рубля. В этой ситуации Белагропромбанк получит 793 647 651 акций дополнительного выпуска стоимостью 0,01 рублей каждая.
Фото: БЕЛТА
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Совмин реструктуризирует задолженности по кредитам "Полесья" и Светлогорского ЦКК
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