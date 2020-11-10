Совмин продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"

На сайте размещено постановление Совета Министров от 6 ноября 2020 года № 632, в котором указано, что срок продлевается до 2021 года.Речь идет о кредите в размере $170 млн для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".Напомним, что изначально кредит привлекался до 2019 года, затем срок продлевался до 2020-го.