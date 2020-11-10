Совет Министров продлил на один год срок привлечения кредита Экспортно-импортного банка Китая. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
На сайте размещено постановление Совета Министров от 6 ноября 2020 года № 632, в котором указано, что срок продлевается до 2021 года.
Речь идет о кредите в размере $170 млн для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой зоны северной площадки территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".
Напомним, что изначально кредит привлекался до 2019 года, затем срок продлевался до 2020-го.
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Совмин продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК