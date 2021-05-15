Совмин определил порядок работы централизованной инфосистемы здравоохранения

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Под медицинской информационной системой понимается система, предназначенная для обработки, накопления, хранения и поиска электронной медицинской карты пациента. Определено, что государственные организации здравоохранения будут подключаться к центральной системе ее оператором на безвозмездной основе.Отмечается, что централизованная инфосистема будет включать портал здравоохранения, пользовательские интерфейсы, включая версию для мобильных устройств, электронную медицинскую карту пациента, систему поддержки принятия клинических решений, единую систему направлений пациентов, хранение, анализ и визуализацию медицинских изображений, управление очередями, запись на прием и вызов на дом медицинского работника, электронный рецепт. Также в нее войдут лабораторная и радиологическая информационные системы, система аптек организации здравоохранения, паспорта организации, регистры по различным аспектам здравоохранения, учет медицинской техники и другие подсистемы.Пользователями инфосистемы будут организации здравоохранения и пациенты. Минздраву необходимо определить сроки и порядок подключения организаций здравоохранения к централизованной информационной системе.Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.