Совмин изменил подходы к подтверждению страны происхождения товаров при госзакупках

Теперь для подтверждения производства товара в Беларуси может быть представлена копия сертификата продукции собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, а также их представительствами и филиалами. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Нововведения связаны с тем, что 1 ноября вступили в силу изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. № 395. А постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 620 определило новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров для целей применения механизма «третий лишний» и преференциальной поправки в размере 15%.
Изменения таковы: сейчас, чтобы подтвердить производство товара в Беларуси, может быть представлена копия сертификата продукции собственного производства, выданного Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, а также их представительствами и филиалами. Если такой документ представит не являющийся производителем участник, он должен приложить подтверждение правомочий на использование такого сертификата. А если участник – резидент нашей страны предлагает товары, произведенные в странах – членах ЕАЭС, то сертификат о происхождении товара формы СТ-1 должен быть выдан Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями.
Кроме того, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли обратили внимание на расширение перечня: товаров, которые заказчики (организаторы) вправе приобрести у их производителей с применением процедуры закупки из одного источника в случае, если цены на такие товары регулирует Президент Беларуси, Совет Министров и госорганы (организации). Также расширен список товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах госзакупок.
Фото: БЕЛТА
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Совмин изменил подходы к подтверждению страны происхождения товаров при госзакупках
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