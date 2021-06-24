Совместное заседание нижней и верхней палат белорусского Парламента, в ходе которого Правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов, пройдет 25 июня, проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.
Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак выступит с докладом на тему "О результатах рабoты и пoвышении эффективности деятельности в стрoительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте".
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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня
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