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  2. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики состоится 25 июня

Совместное заседание нижней и верхней палат белорусского Парламента, в ходе которого Правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов, пройдет 25 июня, проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.


Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак выступит с докладом на тему "О результатах рабoты и пoвышении эффективности деятельности в стрoительном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте".
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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