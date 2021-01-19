Если съесть сладости за несколько часов до сна, уйти в царство Морфея получится быстрее и проще. Таким лайфхаком для страдающих бессонницей поделился врач Михаил Полуэктов, пишет Lenta.ru.
Он уточнил, что есть сладкую пищу для борьбы с проблемами сна нужно за 4 часа до того, как голова коснется подушки. Цифра важна: если вы решите полакомиться сладостями за два часа до сна или перед самым отбоем, аналогичного эффекта еда уже не принесет.
Важно отметить: влияние сладкой пищи на качество сна не доказано. А причину эффективности такой пищи при расстройствах сна Полуэктов объясняет следующим образом. По словам эксперта, ускорить засыпание помогает высокий гликемический индекс такой еды и содержание в ней большого количества легкоусвояемых углеводов.
Фото: pixabay.com
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Совместить приятное с полезным. Врач рассказал, как сладости помогут побороть бессонницу
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