Карпенко: совмещенный с ЦТ единый экзамен в школах появится с 2023 года

"Обсуждали очень долго введение единого экзамена, совмещенного с централизованным тестированием. Прорабатывали все возможные подходы. В целом когда на диалоговых площадках обсуждали эту тему, то нашли нормальное понимание и поддержку со стороны педобщественности, и на Республиканском педсовете эта поддержка высказывалась соответствующим образом. Мы в этом направлении двигаемся, – рассказал министр. – Долго спорили: будем вводить это с 2022 года или с 2023-го? И пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы".
Вместе с тем, отметил Игорь Карпенко, пока еще не пришли к единому выводу, будут ли дополнительно в школе устные экзамены, о которых велась речь.
"Мы выходим на белорусский или русский язык по выбору и математику – это будут обязательные единые экзамены в виде централизованного тестирования в пунктах ЦТ. С выдачей сертификата и с выставлением среднего балла в аттестат между годовой оценкой и оценкой, полученной на этом тестировании, – заявил министр. – Но возник вопрос, будем ли мы, допустим, проводить (в школе. – Прим. БЕЛТА) устный экзамен по иностранному языку. Возник вопрос, что, может быть, надо оставить историю Беларуси сдавать после 11-го класса. Пока этот вопрос обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы расставим точки над "i".
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