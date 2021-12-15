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  2. Совфед сообщил о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

Совфед сообщил о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила ежегодный доклад, в котором сообщается о стремлении стран Запада сменить власть в России, пишет РИА Новости.


Согласно документу, попытки вмешательства в выборы в Госдуму, которые прошли в текущем году, преследовали и более долгосрочные цели – в частности, повлиять на президентские выборы 2024-го.

Кроме того, в докладе уточняется, что западные страны намерены сделать Россию более удобной для внешнего управления.

– Само это управление задумывалось не в интересах безопасности и процветания народов России, а как способ сдерживания Российской Федерации, ее максимального ослабления, — обратили внимание авторы.

15 декабря документ представят сенаторам.

В минувшем месяце конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать главу России Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Комментируя данную инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что подобные действия указывают на страх Соединенных Штатов перед Россией. Он предостерег другие государства от попыток вмешаться в избирательную кампанию.

Накануне в ЦИК также заявили, что во время последнего выборного процесса было зарегистрировано 25 хакерских атак из-за рубежа.

Фото: РИА Новости
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