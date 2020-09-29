Совфед: попыткам искажения истории важно противостоять вместе

Об этом заявила сегодня председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России. Председатель Совфеда подчеркнула важность темы нынешнего Форума, который посвящен наследию Великой Победы.



- В наше время предпринимаются попытки строить политику на силе, диктате, неправомерных санкциях. Важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне, передавать ее будущим поколениям. И здесь российский и белорусский народ на одной волне.



Валентина Матвиенко остановилась на различных формах, которые может принимать эта работа, напомнила о соответствующих проектах.



На пленарном заседании рассмотрен вопрос «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».