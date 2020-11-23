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Советы для водителей: как справиться с заносом автомобиля в зимний период

В Беларусь пришли холода: мы уже видели первый в этом году снег и заморозки, а водители успели столкнуться с опасными ситуациями на трассах. Одна из самых распространенных проблем для автомобилистов зимой – заносы на скользких дорогах. Как с ними справиться, sb.by рассказал начальник ОГАИ Ленинского РУВД Минска Павел Ангарьян.

Фото носит иллюстративный характер

Начнем с азов: занос – это движение автомобиля, которое сопровождается боковым скольжением его задних колес. Причин возникновения такой проблемы много, но у всех них есть кое-что общее – резкие действия в опасной ситуации. Например, внезапное нажатие педалей тормоза или газа на скользкой дороге, большая скорость на поворотах или неровной дороге. Также на занос может повлиять разное давление воздуха в шинах или износ их протекторов.

Что делать, если автомобиль занесло?

Необходимо исправлять то действие, в результате которого занос возник, – объясняет Павел Ангарьян. – Если он начался при торможении, в первую очередь нужно отпустить педаль тормоза. Если же занос произошел при нажатии на педаль газа, нужно убрать ногу с этой педали.

После этого порядок действий зависит от типа вашей машины. Если автомобиль заднеприводный, нужно не тормозить и не выжимать сцепление, уменьшить подачу газа. Затем мягко повернуть руль в сторону заноса, строго в соответствии со скоростью вращения автомобиля. А перед тем, как «замереть» в предельном отклонении, руль плавно вращать в обратную сторону. Работать при этом надо с небольшим опережением. Хозяевам переднеприводных авто в этом случае проще – им нужно повернуть руль в сторону заноса и увеличить подачу топлива. Но при этом важно не допустить критической ошибки.

Очень часто, повернув руль в сторону заноса, водители ждут мягкого выхода из ситуации. Но в это время скорость заноса резко уменьшается, автомобиль на мгновение «замирает», и его тут же заносит в другую сторону. Это может закончиться разворотом или опрокидыванием машины. Поэтому действовать нужно осторожно, – советует Павел Ангарьян.

Кстати, кроме заноса существует и такое понятие, как снос автомобиля. Несмотря на схожесть звучания, это совершенно разные проблемы: в первом случае скользят задние колеса, а во втором – передние. Снос, как правило, происходит, если водитель едет на большой скорости на поворотах, а дорога скользкая, грязная или покрытая щебнем, песком. Чтобы выбраться из проблемной ситуации, в этом случае специалисты советуют на мгновение включить и сразу выключить ручной тормоз. Тогда задние колеса заблокируются, «сорвутся» в занос и развернут автомобиль в нужном направлении. Однако, как подчеркивает Павел Ангарьян, самый простой вариант выхода из подобных ситуаций – не попадать в них, заранее оценивая обстановку на дороге. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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