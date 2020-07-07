Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене

Российские правоохранители задержали советника гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что задержание Сафронова не связано с его нынешней работой в госкорпорации. Советнику предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее 30-летний Сафронов работал корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках. Советником главы Роскосмоса по информационной политике был назначен в мае этого года. Предполагается, что его задержание связано с журналистской деятельностью.

В ФСБ заявили, что Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. Как передает «Интерфакс», он, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».