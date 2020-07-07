Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене

Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене

Российские правоохранители задержали советника гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что задержание Сафронова не связано с его нынешней работой в госкорпорации. Советнику предъявлено обвинение по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее 30-летний Сафронов работал корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости», специализируясь на военно-промышленной и космической тематиках. Советником главы Роскосмоса по информационной политике был назначен в мае этого года. Предполагается, что его задержание связано с журналистской деятельностью. 

В ФСБ заявили, что Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. Как передает «Интерфакс», он, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая
Представители МИД Беларуси и Швейцарии обсудили сдерживание распространения COVID-19
Русый: от граждан поступают предложения о совершенствовании законодательной базы – это говорит о стабильности государства
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,92 доллара за баррель
Лукашенко: Минск объективно задает тон по многим современным направлениям
Лукашенко: огромный рывок сделан в развитии транспортной инфраструктуры
В Брестском роддоме матерям детей, родившихся 3 июля, вручили подарки
Волонтеры COVID-19 помогли более 25 тысячам белорусов с конца марта
Президент отмечает существенный прогресс в столичном образовании и здравоохранении
АБФФ перенесла ближайший матч брестского «Динамо» против «Слуцка»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
В Беларуси создана цифровая карта более семи тысяч крупных водных объектов
Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки
В Калинковичах горожанин залез на дерево за попугаем, снимать же его самого пришлось спасателям
Аграрии Минщины приступили к жатве
Президент: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий
Лисички на первое и второе: три лучших рецепта
Сома-рекордсмена поймали рыбаки на Припяти
Президент гарантирует государственную поддержку бизнесу в создании новых производств
В Гомеле утонул горожанин
Игорь Петришенко посетил РНПЦ «Кардиология»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Врут, как дышат
Возобновилась работа на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Дольск»
Осенняя сессия МВФ и Всемирного банка пройдет онлайн
Дроздов подписал новый двухлетний контракт с минским "Динамо"
Лукашенко: землю нужно передавать в собственность людям за символическую цену
Вениамин Арзамасцев: молодежи остается только работать, проявлять себя и двигаться вперед
Таксист решил проучить мотоциклиста и «поддал газку», но не рассчитал скорость. Вызывали ГАИ
Врач объяснила, почему опасно очищать организм от шлаков
Семь организаций Минска предложат на этой неделе рабочие места на электронной ярмарке вакансий
Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
За минувшие сутки в Беларуси из-за непогоды нарушалось электроснабжение 140 населенных пунктов
мнение
Вадим ГИГИН
Мудрый человек из Чемолгана
Подписан рекордный контракт в истории мирового спорта
В среду в Беларуси дожди и 16 градусов тепла
Президент встречается с активом Минска
В Докшицком районе всю ночь искали заблудившегося пенсионера
Советника главы Роскосмоса задержали по подозрению в госизмене
Авария на магистрали с горячей водой произошла в Минске
"Ниссан" снес два светофора на улице Плеханова в Минске
Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом
В Японии из-за ливней почти 1,3 миллиона человек рекомендовали эвакуироваться
Фоторепортаж: на Августовском канале отпраздновали Купалье
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
В Поставах милиционер преследовал пьяного водителя
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,8 миллиарда долларов
Адвокат Ефремова заявил о плохом самочувствии актера
Авторы
СКАНИРУЙТЕ