Советник президента Литвы: когда мнение высказывается бросаемыми камнями, это неприемлемо

– заявила старший советник по вопросам внешней политики президента Литвы Аста Скайсгирите., – добавила она.Напомним, 10 августа в Вильнюсе прошел митинг против решения властей. Акция была приурочена к внеочередной сессии Сейма, на которой депутаты утвердили законопроекты, касающиеся расширения полномочий военных во время чрезвычайных ситуаций, строительства заграждения на границе с Беларусью на фоне притока нелегальных мигрантов, а также ограничений права не привитых от коронавируса. Митинг перерос в стычки с полицией и жесткие задержания. Правоохранители применяли слезоточивый газ.