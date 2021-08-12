Советник президента Литвы: когда мнение высказывается бросаемыми камнями, это неприемлемо

Советник президента Аста Скайсгирите назвала неоправданными беспорядки у Сейма, которые случились на этой неделе, однако отделила их от прошедшего в тот же день митинга, информирует Delfi.ru.
– Это две принципиально разные вещи. В акции протеста приняли участие, по разным оценкам, больше 4 тысяч человек, они протестовали мирно, высказали свои убеждения и после акции разошлись, – заявила старший советник по вопросам внешней политики президента Литвы Аста Скайсгирите.
– То, что случилось после этого вечером, (...) никак нельзя оправдать, – добавила она. – Люди имеют право высказывать свое мнение политикам, но когда мнение высказывается бросаемыми камнями, это неприемлемо.
Напомним, 10 августа в Вильнюсе прошел митинг против решения властей. Акция была приурочена к внеочередной сессии Сейма, на которой депутаты утвердили законопроекты, касающиеся расширения полномочий военных во время чрезвычайных ситуаций, строительства заграждения на границе с Беларусью на фоне притока нелегальных мигрантов, а также ограничений права не привитых от коронавируса. Митинг перерос в стычки с полицией и жесткие задержания. Правоохранители применяли слезоточивый газ.