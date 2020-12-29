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Совет старейшин – Всебелорусскому народному собранию

Лучшее, что можно предложить – масштабирование истории успеха. У нас в Беларуси есть немало примеров, которые показательны не только для постсоветского пространства, но и для всего мира. Мы выходим на мировой уровень по целому ряду направлений – и люди наши должны об этом знать. Как и наши партнеры и оппоненты. Такое мнение высказал журналистам бывший сенатор, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики шестого созыва Сергей Рахманов перед первым заседанием совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, которое проходит сегодня в Минске.

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Отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, Сергей Рахманов заметил:

– Думаю, тут не об ожиданиях надо думать. Надо, чтобы каждый внес свой вклад. Не ждать, что кто-то что-то скажет, а предложить вещи, которые представляются необходимыми. И я думаю, что как раз работа совета старейшин и будет на это направлена: чтобы мы по возможности внесли свой вклад в выработку соответствующих предложений и общими усилиями сформировали такую систему, которая бы позволила на Всебелорусском народном собрании все это озвучить – и представить этот образ людям. Чтобы он был реальным, а не декларативным. К сожалению, во многих странах создаются всевозможные стратегии, а потом они остаются лишь на бумаге. Нам такое не надо. Нам надо выдать на-гора продукт, который был бы реальным, реализуемым, и чтобы люди это понимали и видели.

Бывший сенатор убежден:

 Нам в первую очередь надо двигать нашу экономику – чтобы она была устойчивой, чтобы развивалась, несмотря на кризисные явления. А для этого нам надо усилить аналитику, чтобы у нас были отраслевые стратегии, чтобы мы понимали, что акцент следует делать не только на традиционные отрасли, имеющиеся у нас, но и на новые отрасли, без которых мы не сможем достойно выглядеть на мировых рынках. Конкуренция растет, а в технологической сфере она вообще сумасшедшая – и с традиционными подходами здесь не выжить. Поэтому нам надо делать продукты с более высоким переделом, как это принято говорить, с более высокой добавленной стоимостью и большей долей интеллекта. Строить адекватную национальную инновационную систему по лучшим мировым стандартом – и тогда мы справимся.

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Никто не отменял и проблемы в информационном поле, заметил Сергей Рахманов:

– Понятно, что в силу кризисных явлений сейчас есть множество точек зрения – и далеко не всем за пределами Беларуси нравится то, что у нас происходит. Потому что Беларусь для многих наших оппонентов как кость в горле. Не всем нравится, что мы неплохо выходим из той кризисной ситуации, в которой оказался весь мир. Не нравится, что мы проводим в жизнь идеи социального общества. Поэтому мы должны отстаивать свой суверенитет и в информационном поле, а для этого нужно занимать активную позицию в том числе в сетях интернета. Лучшее, что можно предложить – масштабирование истории успеха. У нас в Беларуси есть немало примеров, которые показательны не только для постсоветского пространства, но и для всего мира. Мы выходим на мировой уровень по целому ряду направлений  – и люди наши должны об этом знать. Как и наши партнеры и оппоненты.
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