Совет Республики рассмотрит работу с обращениями граждан

Выездное расширенное заседание президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси пройдет сегодня в Минске – на базе администрации Московского района белорусской столицы. Сенаторы намерены оценить эффективность и результаты работы этой районной администрации и депутатов Мингорсовета с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году.
Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц является одним из приоритетов для всех государственных органов Беларуси. Как сообщили sb.by в пресс-службе верхней палаты белорусского Парламента, в 2020 году членами Совета Республики рассмотрено почти 4 тысячи письменных обращений, большая часть которых (свыше 60%) была рассмотрена членами Президиума. В пресс-службе отметили:
– Наибольшее количество обращений в Совет Республики поступило от минчан – 1080. Их анализ показал, что граждане поднимают широкий круг вопросов, касающихся в основном жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики, архитектуры и строительства, торговли и бытового обслуживания населения, образования, социального обеспечения, деятельности товариществ собственников. Жителей многих регионов республики, являющихся держателями жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект», беспокоит ситуация с незавершенным строительством жилого комплекса «Грушевский Посад» (жилые дома № 3 и 4 в границах проспекта Дзержинского и улицы Щорса), заказчиком которых выступает названное общество.
Отметим, что тему проблемного ЖК «Грушевский Посад» на прошлой неделе подробно рассматривала газета «СБ. Беларусь сегодня». Нет сомнений, что прозвучит она и в ходе сегодняшнего заседания. Также планируется заслушать информацию должностных лиц Минского городского Совета депутатов, Мингорисполкома, администрации Московского района города Минска об эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц. И о взаимодействии депутатов Мингорсовета с органами местного управления и организациями в решении волнующих граждан вопросов.
Фото: архив БЕЛТА
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Совет Республики рассмотрит работу с обращениями граждан
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