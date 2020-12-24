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Совет Республики: принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности

Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси принял заявление в связи с одобрением Сенатом Конгресса США законопроекта по Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Фото: БЕЛТА

В заявлении говорится, что данный законопроект «в нарушение Устава Организации Объединенных Наций представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь». 

«Американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев – голос правды», – сказано в заявлении.

Также в тексте документа уточняется, что «мировое сообщество безоговорочно признало Республику Беларусь – суверенное, стабильное и экономически развитое государство – серьезным донором региональной безопасности».

«Вызывает недоумение стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется, – подчеркивается в заявлении. – Американским законодателям, проявляющим «отеческое радение» о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах».

«Принятие антибелорусского законопроекта создает угрозу международному миру и безопасности», – подытоживается в заявлении.
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