Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом Беларуси в Латвии.
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сказал:
– Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении государственного флага Беларуси в городе Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Республики Беларусь расценивает это как нарушение норм международного права. Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений.
Сенатор отметил, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран:
– А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Совет Республики принял заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии
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