Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Совет Республики поддержал заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы

Совет Республики поддержал заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы

Принятие совместного заявления Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы еще раз подчеркнет значение данного праздника для нашего народа и будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, представляя сегодня на второй сессии верхней палаты Парламента заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы.


Наталья Кочанова подчеркнула, что мы находимся в преддверии знаменательного события — 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне:

 В связи с этим палатами Национального собрания инициировано принятие соответствующего заявления. Считаем, что принятие данного заявления еще раз подчеркнет значение данного праздника для нашего народа, станет напоминанием, какой ценой завоеван мир на Земле, будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне.

В заявлении, в частности, говорится: «В исторической летописи увековечен вклад белорусского народа в Великую Победу — героическая оборона Брестской крепости, Могилева, битва под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, операция «Багратион», освобождение стран Центральной и Восточной Европы, взятие Берлина. Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны. На оккупированной захватчиками белорусской земле развернулась ожесточенная борьба с врагом в партизанских отрядах и в подполье. Партизанское движение стало уникальным примером народного сопротивления, мужества и самоотверженности. Беларусь заплатила неимоверную цену — жизнь каждого третьего своего жителя. Моральный долг нынешнего и будущих поколений — с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне».

Сенаторы одобрили постановление об этом заявлении обеих палат. Напомним, на прошлой неделе проект постановления «О заявлении Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы» рассмотрели депутаты Палаты представителей.

В повестке дня сегодняшней сессии Совета Республики 14 вопросов. Сенаторы намерены рассмотреть изменения в законодательство о лекарственных средствах, о Белорусском Обществе Красного Креста, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Также запланированы к рассмотрению изменения в закон о племенном деле в животноводстве и ратификация ряда международных соглашений, в том числе Договора между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении, Договора о стратегическом партнерстве между Беларусью и  Таджикистаном и Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Это соглашение было подписано 25 ноября 2011 года.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Беловежской пуще получены новые данные о восстановлении популяции белой пихты
Ученые: тяга к жирной пище связана с активностью нейронов мозга
Вышел второй номер журнала «Купалаўскі»: теперь он доступен и в цифровом виде
Совет Республики ратифицировал ряд международных договоров
Татьяну Буланову выпишут из больницы 23 апреля
Макей призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии
Караник: ситуация с коронавирусом остается под контролем, нам удается избегать лавинообразного роста заболеваемости
Договор между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении ратифицирован сенаторами
Главной темой фестиваля документального кино «Евразия.doc» станет 75-летие Великой Победы
Леонид Кучук о своем приходе в минское «Динамо»: начинаем с чистого листа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Паспорт племенного животноводства появится в Беларуси
Распределение студентов БГПУ проходит в этом году дистанционно
Сенаторы одобрили изменения в закон о борьбе с легализацией преступных доходов
Важно знать. Волонтеры Минской городской организации БРСМ распространили более 5000 листовок-памяток
Караник: регулирование общественных отношений в области обращения лекарств станет комплексным
В Смолевичах для минчан-очередников в этом году введут один дом и начнут строить еще шесть
Совет Республики поддержал заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы
Нацбанк принял дополнительные меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора
Могилевская область расширяет площади под возделывание гречихи
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы преподаватели ежедневно проводят около 1000 занятий в режиме онлайн
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ