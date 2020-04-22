Совет Республики поддержал заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы

Принятие совместного заявления Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы еще раз подчеркнет значение данного праздника для нашего народа и будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, представляя сегодня на второй сессии верхней палаты Парламента заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы.
Наталья Кочанова подчеркнула, что мы находимся в преддверии знаменательного события — 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
— В связи с этим палатами Национального собрания инициировано принятие соответствующего заявления. Считаем, что принятие данного заявления еще раз подчеркнет значение данного праздника для нашего народа, станет напоминанием, какой ценой завоеван мир на Земле, будет способствовать предотвращению попыток исказить историческую правду о Великой Отечественной войне.
В заявлении, в частности, говорится: «В исторической летописи увековечен вклад белорусского народа в Великую Победу — героическая оборона Брестской крепости, Могилева, битва под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, операция «Багратион», освобождение стран Центральной и Восточной Европы, взятие Берлина. Белорусы плечом к плечу вместе с другими народами Советского Союза ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны. На оккупированной захватчиками белорусской земле развернулась ожесточенная борьба с врагом в партизанских отрядах и в подполье. Партизанское движение стало уникальным примером народного сопротивления, мужества и самоотверженности. Беларусь заплатила неимоверную цену — жизнь каждого третьего своего жителя. Моральный долг нынешнего и будущих поколений — с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне».
Сенаторы одобрили постановление об этом заявлении обеих палат. Напомним, на прошлой неделе проект постановления «О заявлении Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы» рассмотрели депутаты Палаты представителей.
В повестке дня сегодняшней сессии Совета Республики 14 вопросов. Сенаторы намерены рассмотреть изменения в законодательство о лекарственных средствах, о Белорусском Обществе Красного Креста, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Также запланированы к рассмотрению изменения в закон о племенном деле в животноводстве и ратификация ряда международных соглашений, в том числе Договора между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении, Договора о стратегическом партнерстве между Беларусью и Таджикистаном и Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в нашу страну и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь. Это соглашение было подписано 25 ноября 2011 года.
Фото: архив БЕЛТА
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Совет Республики поддержал заявление Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы
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