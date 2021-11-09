Совет Республики передаст гуманитарный груз для беженцев на белорусско-польской границе

Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Виктор Лискович. Такое решение, по словам сенатора, было принято во время заседания Президиума Совета Республики по вопросу ситуации с мигрантами.

- Принято решение выехать сенаторам на белорусско-польскую границу, изучить ситуацию, посмотреть, в каких условиях находятся беженцы, и оказать им посильную помощь, - дополнил Виктор Лискович. – Мы не стоим в стороне от любой боли, которую испытывают не только граждане нашей страны, но и, как в настоящее время, мигранты, пребывающие на нашей территории. Это тоже живые люди, по отношению к которым мы не можем быть безразличными. Мы передадим гуманитарный груз, который подготовили силами членов Совета Республики. Это продукты питания и одежда для детей и взрослых - то, что в чем они крайне сейчас нуждаются.

Виктор Лискович заострил внимание на том, что любые существующие в обществе проблемы должны решаться мирным путем, не в ущерб здоровью и жизни людей:

- Порядка 3 тысяч беженцев, собравшихся на белорусско-польской границе, дают всем нам повод осмыслить, что происходит, и урегулировать эту проблему мирным путем. Люди, которые сегодня хотят попасть по ту сторону границы, должны быть в тепле, накормлены. Их мнение должно быть учтено.