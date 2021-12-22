Совет Республики одобрил проект закона о республиканском бюджете

Сегодня в ходе шестой сессии Совета Республики Национального собрания сенаторы одобрили проект Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2022 год». Проект бюджета государства на следующий год сформирован по инерционному сценарию, но при этом рост доходов предполагается. Кроме того, 45 процентов бюджета будут сосредоточены в социальной сфере, поэтому государство сохранит свои социальные приоритеты.





По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, в проекте бюджета будут усилены расходы на здравоохранение в размере 8,4 миллиарда рублей. Причем если сравнить эти расходы с доковидным временем, то они выросли на 52 процента.

– Расходы на образование составят 8,6 миллиарда рублей. Тоже с ростом. Будут запланированы расходы на финансирование транспортной сферы. Кроме того, будут направлены деньги на благоустройство территорий, обустройство парков, содержание дорог. И конечно, на продовольственную безопасность, поддержку аграрного сектора. Бюджет будет разделен на различные сферы, чтобы граждане чувствовали себя спокойно.





Так, приоритетными направлениями бюджетной политики в 2022 году остаются социальная защищенность населения, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы. Уровень поддержки регионов из бюджета сохранится. А дополнительным источником собственных доходов местных бюджетов станет предоставление Советам депутатов права увеличивать ставку налога на прибыль, уплачиваемого в местные бюджеты, в пределах двух процентных пунктов.



