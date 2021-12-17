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Совет Республики одобрил назначение Игоря Карпенко Председателем ЦИК

Сегодня на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сенаторы дали согласие на назначение экс-министра образования Игоря Карпенко Председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Ранее его на этот пост назначил Александр Лукашенко.


Фото  БЕЛТА

На этот пост Игоря Карпенко рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий охарактеризовал назначенца как сильного и подготовленного руководителя, прошедшего хорошую управленческую школу.

– Он проявил свои лидерские и организаторские способности во время работы на руководящих должностях в системе высшего образования, – подчеркнул Игорь Луцкий. – Затем успешно трудился в органах законодательной и исполнительной власти, возглавлял Постоянную комиссию Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ, был заместителем председателя Мингорисполкома, министром образования.

По словам Игоря Луцкого, за время работы Игорь Васильевич продемонстрировал высокий профессионализм, умение находить наиболее эффективные пути решения поставленных задач.

– Он искренне переживает за судьбу страны, – утверждает замглавы Администрации Президента. – За достигнутые результаты в труде награжден орденом Почета и медалью «За трудовые заслуги». Игорь Васильевич известен своей активной общественной позицией. Неоднократно принимал участие в организации и проведении избирательных кампаний. В 2006 и 2010 годах руководил Минской городской избирательной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь. Тесно взаимодействовал с Центризбиркомом в период работы в Мингорисполкоме.

Игорь Луцкий считает, что специфика деятельности Центральной избирательной комиссии Игорю Васильевичу известна, поэтому он может сразу войти в рабочий избирательный процесс. При этом Игорь Карпенко возглавит Центризбирком в очень непростой и ответственный период, ведь в самое ближайшее время предстоит организовать республиканский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь.

– Полагаю, что с этой и другими важными задачами весь обновленный состав ЦИК под руководством Игоря Васильевича успешно справится, – подытожил Игорь Луцкий.

В свою очередь, новый председатель ЦИК Игорь Карпенко с трибуны Совета Республики выразил признательность Главе государства за оказанное доверие и подчеркнул:

– Я понимаю всю ответственность, которую несет Председатель ЦИК по проведению республиканского референдума. С принятием возможных поправок в Конституцию нам придется серьезно работать в законодательной области избирательного права. Здесь я надеюсь на поддержку депутатского корпуса, членов Совета Республики и всех, кто принимает участие в избирательном процессе. Несомненно, мы должны проанализировать и имеющийся опыт в нашей стране, и зарубежный опыт для того, чтобы выстроить национальную избирательную систему в интересах нашего общества и нашего суверенного государства.

По словам Игоря Карпенко, он не понаслышке знаком с этой работой. Он дважды избирался в Палату представителей, поэтому всю суть избирательного процесса видел и с другой стороны.

– Аппарат ЦИК и все заинтересованные стороны избирательного процесса будут выполнять свою работу честно, добросовестно, в соответствии с нашей Конституцией и законодательством, – уверил Игорь Карпенко.

Также единогласно сегодня были избраны члены ЦИК. Ими стали Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Елена Кунцевич, Александр Лосякин, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко.

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