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Совет Республики одобрил изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» одобрен сегодня на пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва. 


Законопроект подготовлен во исполнение поручений Главы государства, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, 22 января 2021 года на совещании по вопросам усиления ответственности за налоговые преступления и 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства. 

Представляя его, министр юстиции Беларуси Олег Слижевский отметил:

– Данный законопроект направлен на комплексное совершенствование уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Им предусмотрена комплексная регламентация норм и правил, играющих важнейшую роль в жизни государства.


В немалой степени уголовное законодательство будет либерализировано. В то же время предлагается ввести уголовную ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенное в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Уголовная ответственность также предусматривается за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий, а также за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, налоговое мошенничество.


Сенаторы рассмотрели также ряд других важных вопросов. В частности, принят к сведению Декрет Президента от 18 марта 2021 г. № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», одобрены законопроекты по вопросам технического регулирования и энергосбережения, по вопросам адвокатской деятельности. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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