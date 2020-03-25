Совет Республики на весенней сессии планирует ратифицировать соглашения с ЕС по визам и реадмиссии

Об этом на пресс-конференции в БЕЛТА журналистам рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. По его словам, 2 апреля эти два законопроекта поступят из Палаты представителей в Совет Республики:





—Мы готовы их оперативно рассмотреть на заседании Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. Затем они будут внесены для рассмотрения на сессию Совета Республики.

Кроме того, данные соглашения открывают возможность большей мобильности для граждан. Также они максимально упрощают получение визы и снижают ее стоимость до 35 евро.