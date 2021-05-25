Совет Республики Национального собрания Беларуси выступил с инициативой, поддержанной Палатой представителей, об обращении с заявлением в связи с инцидентом с Государственным флагом Республики Беларусь в Латвийской Республике.
Фото: БЕЛТА
Как сообщили sb.by в пресс-службе верхней палаты Парламента, сегодня состоялось заседание президиума Совета Республики, на котором принято решение о том, что соответствующее заявление будет сделано на предстоящей сессии. Инициатива поддержана депутатами Палаты представителей.
– Мы возмущены теми действиями, которые осуществлены высокопоставленными политическими и государственными деятелями Латвийской Республики в Риге в отношении Государственного флага Республики Беларусь, – сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Рачков.
Позиция сенаторов такова: данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. И Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права. Действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия и добрых отношений между нашими государствами.
– Возмущает и то, что страны Европы сделали вид, что не заметили это вопиющее событие. Страны, которые пытаются нас учить демократии, хорошим манерам, не заметили, как средь бела дня мэр и министр иностранных дел Латвийской Республики снимают Государственный флаг Республики Беларусь – участницы чемпионата мира по хоккею, фактически превращая это в политическое шоу, – добавил Сергей Рачков.
Такое молчаливое согласие противоречит этике международных отношений.
– Рассчитываем на то, что руководство Латвийской Республики сделает соответствующие выводы, принесет официальные извинения Республике Беларусь. И будет выстраивать отношения с нашей страной на основе добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, – заключил член Совета Республики.
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Совет Республики инициировал обращение с заявлением в связи с инцидентом в Риге
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