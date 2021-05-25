Совет Республики инициировал обращение с заявлением в связи с инцидентом в Риге

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Как сообщили sb.by в пресс-службе верхней палаты Парламента, сегодня состоялось заседание президиума Совета Республики, на котором принято решение о том, что соответствующее заявление будет сделано на предстоящей сессии. Инициатива поддержана депутатами Палаты представителей., – сказалПозиция сенаторов такова: данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. И Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права. Действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия и добрых отношений между нашими государствами., – добавил Сергей Рачков.Такое молчаливое согласие противоречит этике международных отношений., – заключил член Совета Республики.