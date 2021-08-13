Совет НАТО проводит экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Североатлантический совет 13 августа собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане и безопасности миссий западных стран в Кабуле. Это произошло после того, как США заявили об эвакуации из этой страны большей части своего персонала в связи с наступлением боевиков движения «Талибан».
В последние несколько дней ситуация в Афганистане обострилась: ежедневно появляются новости о захвате талибами новых территорий, в том числе крупных городов. СМИ сообщали, что некоторые представители властей переходят на сторону боевиков.
На этот момент известно, что «Талибан» присутствует в большинстве провинций страны (20 из 32, по данным ТАСС). Уровень контроля территорий боевиками разный.
Параллельно с тем, как идут бои в других городах, в Кабуле началась эвакуация посольств иностранных государств. О полной эвакуации уже заявили Дания и Норвегия. Кроме США, сокращать штат сотрудников дипмиссии намерена также Германия. Иран закрыл консульство в Мазари-Шарифе. Эвакуация посольства России пока не планируется.
Власти Франции призвали своих граждан покинуть Афганистан как можно скорее. Индия рекомендовала своим гражданам по возможности эвакуироваться из этой страны.
В начале августа талибы заняли город Лашкаргах в провинции Гильменд. Он стал первым с 2016-го из 34 центров провинций Афганистана, который смогли захватить боевики. К середине месяца они объявили о захвате таких городов, как Зарандж, Кундуз, Пули-Хумри, Герат и Газни. Накануне появилась новость о взятии талибами под контроль Кандагара, второго по величине города в стране.
Как уточняет РИА Новости, в западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США ранее появилась информация о том, что талибы в течение месяца могут блокировать Кабул и взять его под контроль.