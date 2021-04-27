Совет Министров утвердил порядок использования сведений из материалов оперативно-разыскной деятельности

Документ определяет порядок использования сведений, содержащихся в материалах оперативно-разыскной деятельности, для выявления причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, принятия мер по их устранению и недопущению противоправного поведения граждан Беларуси, иностранцев, лиц без гражданства.Под сведениями, содержащимися в материалах ОРД, понимается полученная во время оперативно-разыскных мероприятий информация, включающая данные о событиях и действиях, которые создают угрозу национальной безопасности Беларуси, подготавливаемых, совершаемых либо совершенных правонарушениях, повлекших либо способных повлечь причинение вреда охраняемым законодательством интересам граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, общества и государства, и требующая реагирования.Эти сведения могут использоваться органами, осуществляющими ОРД, для профилактики правонарушений после предоставления указанных материалов в порядке, определенном законодательством, в орган уголовного преследования для подготовки и проведения следственных и иных процессуальных действий, доказывания в уголовном процессе, а также в иных случаях в порядке, установленном этим положением.Решение о направлении сведений для профилактики правонарушений принимается должностным лицом органа, осуществляющего ОРД. Перечень таких лиц определяется Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента, Оперативно-аналитическим центром при Президенте, Комитетом государственного контроля, Государственным таможенным комитетом, Министерством обороны.Если решено направить содержащиеся в материалах ОРД сведения для профилактики правонарушений, выносится постановление, готовится информационное письмо с соответствующими сведениями.Информационное письмо поступает субъектам профилактики правонарушений, государственным органам, противодействующим экстремизму, руководителям иных государственных органов и организаций, субъектов хозяйствования (их заместителям) и др.Информационные письма, имеющие гриф секретности, направляются только руководителям госорганов и организаций (их заместителям), наделенным полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам, а также руководителям городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, администраций районов в городах.В подобных письмах запрещается указывать порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий, их тактику и методику, ссылки на материалы ОРД, иные данные, содержание которых может привести к разглашению государственных секретов.Сведения в информационных письмах не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов граждан и (или) юридических лиц, а также для привлечения их к установленной законодательством ответственности за исключением случаев, предусмотренных положением.Данные в указанных письмах могут учитываться руководителями госорганов и организаций, субъектов хозяйствования (их заместителями), которым они поступили, при оценке эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей, соответствия их морально-деловых качеств предъявляемым требованиям, рисков при заключении сделок и исполнении сторонами обязательств по ним, определении объектов (направлений) мониторинга, контроля, аудита, а также для иных целей, не противоречащих законодательству.Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.