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Правительство утвердило госпрограмму "Обеспечение правопорядка" на 2021–2025 годы

Правительство утвердило государственную программу "Обеспечение правопорядка" на 2021–2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года № 719, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


В частности, госпрограмма направлена на совершенствование деятельности органов внутренних дел, внутренних войск МВД, улучшение условий исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий, создание условий, способствующих решению задач в сфере социально-экономического и демографического развития Беларуси в целях защиты национального рынка труда, обеспечения национальной безопасности.

Отмечается, что в программу включено две подпрограммы: "Инфраструктура Министерства внутренних дел", "Миграция".

Для реализации программы предполагается решить ряд задач, в том числе повысить техническую оснащенность объектов для защиты жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод, законных интересов граждан, общества и государства, создать комфортные условия для проживания сотрудников, гражданского персонала органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД и членов их семей, повысить привлекательность прохождения службы в органах внутренних дел.

Также в планах повышение эффективности управления миграционными потоками, в том числе в сфере внешней трудовой миграции, путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития Беларуси, оказание помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим защиты в стране. Кроме того, намечено развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, а также информационных ресурсов (систем) в сфере гражданства и миграции.

Постановление вступило в силу 14 декабря.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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