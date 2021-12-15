Правительство утвердило госпрограмму "Обеспечение правопорядка" на 2021–2025 годы

В частности, госпрограмма направлена на совершенствование деятельности органов внутренних дел, внутренних войск МВД, улучшение условий исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий, создание условий, способствующих решению задач в сфере социально-экономического и демографического развития Беларуси в целях защиты национального рынка труда, обеспечения национальной безопасности.Отмечается, что в программу включено две подпрограммы: "Инфраструктура Министерства внутренних дел", "Миграция".Для реализации программы предполагается решить ряд задач, в том числе повысить техническую оснащенность объектов для защиты жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод, законных интересов граждан, общества и государства, создать комфортные условия для проживания сотрудников, гражданского персонала органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД и членов их семей, повысить привлекательность прохождения службы в органах внутренних дел.Также в планах повышение эффективности управления миграционными потоками, в том числе в сфере внешней трудовой миграции, путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития Беларуси, оказание помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим защиты в стране. Кроме того, намечено развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, а также информационных ресурсов (систем) в сфере гражданства и миграции.Постановление вступило в силу 14 декабря.