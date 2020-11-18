Совет Министров уточнил список должностных лиц – представителей государства в органах управления ОАО

Совет Министров уточнил список должностных лиц, которые назначены представителями государства в органах управления хозяйственных обществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2020 года № 641, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак назначен представителем государства в ОАО "Гомельстекло".
Министр промышленности Петр Пархомчик будет представлять интересы государства в ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и "Промагролизинге".
Представителем государства в ОАО "Планар" будет первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, в ОАО "Гомельхлебпром" – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, в СООО "Асоба" – заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.
Первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин будет представлять интересы государства в ОАО "Беларуськалий" и ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор".
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
182