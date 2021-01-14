Совет министров Союзного государства обсудит расширение белорусско-российского сотрудничества

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В центре внимания – новые грани экономического партнерства.Предлагается пересмотреть ограничения доступа на поставку гранитного щебня из Беларуси в Россию. Будут рассмотрены вопросы о согласовании железнодорожных перевозок в РФ концентрата минерального «Галит» ОАО «Беларуськалий» насыпью на открытом подвижном составе (в полувагонах) с применением специальной тары – вагонного вкладыша.Речь также пойдет об интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля, взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и ограничении Российской Федерацией закупок отдельных товаров производства Республики Беларусь.Не останется в стороне и обсуждение бизнеса: группа рассмотрит условия деятельности российского сервиса «Яндекс Такси» на белорусской территории и поговорит о сложившейся ситуации вокруг унитарного производственного предприятия «Запад-Транснефтепродукт».Ожидается, что в работе примут участие сопредседатели ГВУ – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Л. Оверчук и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации, наделенный полномочиями заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, В. И. Семашко, а также Государственный секретарь Союзного государства Г. А. Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Д. Ф. Мезенцев, Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России С. Г. Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.