Совет Министров скорректировал порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда

Согласно документу руководителю государственной организации предоставлено право изменять размеры оплаты труда и структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами., – отметили в пресс-службе.Кроме того, руководитель госорганизации имеет право повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении. При расчете производительности труда в госорганизации применяется выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника. Выбор показателя расчета выполняется на календарный год по согласованию с вышестоящим органом (организацией).Также предусмотрена возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета по согласованию с вышестоящим органом (организацией).Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год., – подчеркнули в пресс-службе Правительства.Документ вступает в силу с 1 мая текущего года.