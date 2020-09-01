Определены ответственные за реализацию соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 августа 2020 года № 505, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
МИД, МВД, Госпогранкомитет, КГБ и ГТК будут отвечать за реализацию соглашения. Министерство внутренних дел также определено компетентным органом в области обмена информацией.
Соглашение было подписано в Минске 19 июня текущего года. Оно предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.
Фото: архив БЕЛТА
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Совет Министров определил ответственных за реализацию соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз
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