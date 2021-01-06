Совет Министров определил объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совмина от 31 декабря 2020 года № 797, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 831,12 тыс. т, в том числе пшеницы – 478,1 тыс. т, ржи – 252,6 тыс. т, ячменя – 26,3 тыс. т, овса – 44 тыс. т, гречихи – 29 тыс. т, проса – 1,12 тыс. т.
Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2021 год составит 22 тыс. т.
Сахарной свеклы предстоит поставить 3 млн т, пивоваренного ячменя – 105 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 18,1 тыс. т.
Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2021 год утвержден для концерна "Белгоспищепром" в размере 100 тыс. т.
Опубликовано:
3876
Совет Министров определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2021 год
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК