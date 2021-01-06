Совет Министров определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2021 год

Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 831,12 тыс. т, в том числе пшеницы – 478,1 тыс. т, ржи – 252,6 тыс. т, ячменя – 26,3 тыс. т, овса – 44 тыс. т, гречихи – 29 тыс. т, проса – 1,12 тыс. т.Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2021 год составит 22 тыс. т.Сахарной свеклы предстоит поставить 3 млн т, пивоваренного ячменя – 105 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 18,1 тыс. т.Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2021 год утвержден для концерна "Белгоспищепром" в размере 100 тыс. т.