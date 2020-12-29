Совет Министров утвердил Положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений дошкольного образования, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 26 декабря 2020 года № 762, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах и поселках городского типа, составляет BYN 2384,93 в год, в сельских населенных пунктах – BYN 3181,52 в год. Норматив включает текущие расходы учреждений, направляемые на реализацию образовательных программ и программ воспитания. В том числе включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности: ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы, выходные пособия в соответствии с законодательством, командировки и служебные разъезды, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря.
В документе также определены корректирующие коэффициенты, применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования.
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Совет Министров определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования
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