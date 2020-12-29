Совет Министров определил нормативы расходов местных бюджетов на работу госучреждений дошкольного образования

Согласно документу, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования, расположенных в городах и поселках городского типа, составляет BYN 2384,93 в год, в сельских населенных пунктах – BYN 3181,52 в год. Норматив включает текущие расходы учреждений, направляемые на реализацию образовательных программ и программ воспитания. В том числе включены расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности: ежемесячные компенсации расходов на приобретение учебной и методической литературы, выходные пособия в соответствии с законодательством, командировки и служебные разъезды, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата услуг связи, транспортных услуг, ремонта оборудования и инвентаря.В документе также определены корректирующие коэффициенты, применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях дошкольного образования.